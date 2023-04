Vanaf aanstaande vrijdag kunnen we eindelijk met Dead Island 2 aan de slag. De game werd 9 jaar geleden aangekondigd en heeft een hobbelig traject achter de rug, maar is nu dan toch echt gereed om te verschijnen.

Morgen mogen we onze review publiceren en dan leer je meer over wat wij van de game vinden. In de tussentijd heeft uitgever Deep Silver de launch trailer online gezet die nog wat meer van de game laat zien, check het hieronder.