KT Racing werkt al een behoorlijke tijd aan Test Drive Unlimited: Solar Crown, maar het is tot op heden qua details en beelden vrij schaars geweest. De game staat op de planning dit jaar te verschijnen en hoewel we nog geen releasedatum hebben, komt er nu wel wat nieuwe informatie naar buiten.

In deze game zullen we Hong Kong bezoeken en de stad blijkt een één op één kopie te zijn, wat dus behoorlijk wat vrijheid betekent om te racen. Meer dan 600 kilometer aan wegen om precies te zijn. Doordat het gebied zo overgenomen wordt, is er ook veel variatie in de omgevingen, aldus de ontwikkelaar.

Dit beperkt zich ook niet tot alleen asfalt, aangezien je ook off the road kan de bergen in. Verder is de map voorzien van routes die niet altijd op de kaart staan, wat dus aangeeft dat je de vrijheid krijgt om de wereld naar eigen inzicht te verkennen.

De game is bovendien voorzien van een dynamisch weersysteem, wat impact heeft op de performance van je auto. Het ene moment kan het zonnig zijn en het andere moment stormachtig, waarbij de regen met name veel impact heeft op het gedrag van je bolide.

Tot slot hieronder wat screenshots van de racegame.