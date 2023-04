Update: De footage is offline gehaald, zodra er een nieuwe video opduikt laten we het weten.

Eerder deze maand maakte Activision Blizzard bekend wat we allemaal mogen verwachten van het derde seizoen van Modern Warfare 2, dat op 12 april is begonnen. Één van de dingen die later dit seizoen zal worden toegevoegd is de derde Raid.

We weten nog niet precies wanneer deze Raid wordt uitgebracht, al is het volgens Insider Gaming waarschijnlijk dat dit op 10 mei zal zijn. Wel weten we zeker hoe de Raid er uit gaat zien, er is namelijk ongeveer 15 minuten aan nieuwe gameplay gelekt van deze aankomende Raid.

De video is op het moment van schrijven nog beschikbaar, maar het is mogelijk dat Activision de video later offline zal halen. Je kunt de video tot die tijd hieronder bekijken.