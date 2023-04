Nintendo heeft vandaag weer een nieuwe systeemupdate voor de Nintendo Switch uitgerold en die komt met een minimale omschrijving. Volgens de officiële update notities van versie 16.0.2 richt deze update zich op de algemene stabiliteit van het platform om zo de gebruikerservaring te verbeteren.

De update is dus niet heel bijzonder, maar het advies is wel om deze te downloaden en installeren. De Nintendo dataminer Oatmealdome is ook even in de update gedoken en heeft nog wat andere aanpassingen gevonden, zij het ook minimaal.