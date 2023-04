Zoals je al in onze review van Dead Island 2 hebt kunnen lezen, zit er een leuke coöp modus in de game. Hier kun je met twee andere gamers dood en verderf zaaien. Als je op één van de vorige last-gen consoles speelt, zal je alleen niet als host dienst kunnen doen.

Heb je een PlayStation 4 of Xbox One en je wilt met vrienden Dead Island 2 spelen, dan zal je deze niet kunnen uitnodigen. Je kan de coöp namelijk alleen hosten als je een PlayStation 5 of Xbox Series-console hebt.

Je bent voor coöp op last-gen systemen dus afhankelijk van een vriend of vriendin die op een current-gen systeem speelt. Je moet hierbij wel opletten dat diegene hetzelfde merk console heeft, want cross-play wordt niet ondersteunt.

Dambuster Studios laat weten dat je niet kan hosten op de PS4 en Xbox One, omdat de game veel kracht vereist voor de graphics. De ontwikkelaar kijkt wel of dit eventueel in de toekomst nog kan worden opgelost, zodat je ook een coöp-sessie kan hosten op de last-gen systemen.