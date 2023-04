Speurneuzen van over de hele wereld, verenig u! Uitgever Microids en ontwikkelaar Blazing Griffin hebben een nieuwe game aangekondigd met de Belgische detective Hercule Poirot in de hoofdrol. Maak kennis met ‘Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case’, wat een sequel zal worden op ‘Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases’.

De game is momenteel nog in ontwikkeling, maar heel lang zullen we niet meer moeten wachten vooraleer we in de voetstappen van de detective kunnen treden. Een concrete releasedatum is er nog niet, maar het is de bedoeling dat de game komende zomer al zal verschijnen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.

Lees hieronder de beschrijving die te vinden is op de Steam pagina.