Na een tijd van afwezigheid hebben we de afgelopen periode weer wat meer informatie kunnen delen over Ubisofts XDefiant. Er is inmiddels een gesloten beta gaande en in gesprek met MP1st gaat Patrick Price alvast wat dieper in op de toekomst van de multiplayer shooter.

De voormalig Call of Duty-pro, intussen dus werkzaam bij Ubisoft – zegt dat XDefiant geen simpele release is en dat men dan klaar is met de game. Price zegt dat ze hopen dat ze de shooter nog lang na de release kunnen ondersteunen. Zo mogen we denken aan updates met nieuwe content en nieuwe seizoenen, dat is dus iets wat fans in het achterhoofd kunnen houden, mochten ze besluiten met de game aan de slag te gaan.

Ondertussen verloopt de beta nog niet zoals gehoopt. Ubisoft heeft al een aantal updates uitgerold om de situatie te stabiliseren. Uitvoerend producent Mark Rubin heeft op Twitter reeds aangegeven dat hij baalt van de problemen die er zijn (geweest) en hij zegt dat Ubisoft overweegt om de gesloten beta te verlengen, zodra de boel verbeterd is.

Oh, and if all goes well and the servers finally gain some stability then I think we should look at extending the Beta but I have to see what that would mean for team.

