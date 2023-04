Er zijn al verschillende LEGO-sets van diverse game personages in de winkel te vinden en daar valt ook Sonic the Hedgehog onder. Hier is nog maar één set van verkrijgbaar, maar het aanbod wordt binnenkort uitgebreid.

De Sonic the Hedgehog Twitter-pagina heeft laten weten dat er vier nieuwe LEGO-sets zullen uitkomen van de bekende blauwe egel. De Green Hill Zone set die al een tijdje in de winkels ligt is meer als display bedoeld, maar de nieuwe aanwinsten zijn speelgoed voor jongere fans.

De nieuwe Sonic the Hedgehog LEGO-sets zullen in augustus van dit jaar uitkomen en zijn als volgt:

Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge – €104,99, contains Sonic, Amy, a loop, Eggman, two Badniks and four animals – 802 pieces

Sonic's Speed Sphere Challenge – €29,99, contains Sonic, a spring, an arch, a ramp, one Badnik and one animal – 292 pieces

Tails' Workshop and Tornado Plane – €42,99, contains Sonic, Tails, a workshop, a plane and one Badnik – 376 pieces

Amy's Animal Rescue Island – €52,99, contains Amy, Tails, a piece of Green Hill Zone scenery, one Badnik and three animals – 388 pieces

Er is ook een trailer verschenen, waarin de nieuwe LEGO Sonic the Hedgehog pakketten voorbij komen. Die check je hieronder.