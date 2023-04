Call of Duty: Modern Warfare 2 is zo nu en dan tijdelijk gratis beschikbaar om te spelen, zodat nieuwkomers de game kunnen ontdekken om te zien of het wat is. Mocht jij tot de groep behoren die er wel interesse in heeft, maar nog twijfelt? Dan hebben we goed nieuws.

Vandaag is er vanaf 18:00 uur een gratis multiplayer trial beschikbaar en dit voor een vrij lange tijd: tot volgende week woensdag 26 april. Tijdens deze trial periode kun je aan de slag met verschillende multiplayer modi en dat op allerlei maps.

Om precies te zijn zullen er 10 maps beschikbaar zijn in 12 modi, waaronder Gunfight, Ground War, Domination, Grind, Hardpoint, Kill Confirmed en meer. De beschikbare maps zijn zoal: Alley, Blacksite, Exhibit en Shipment. De trial is beschikbaar op alle platformen waarop de game is uitgekomen.