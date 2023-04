We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf morgen is Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp officieel verkrijgbaar. Gisteren hebben we onze review gepubliceerd en daarin is Nando zeer te spreken over de bundel remakes van de Game Boy klassiekers.

Nu het embargo is verlopen, zijn er natuurlijk nog veel meer reviews online gegaan en de gegeven cijfers geven een eens te meer uitstekend beeld van hoe de game ontvangen wordt. Het hoogste cijfer is op dit moment een 10 en het laagste staat op een 6.0, hoewel dat een uitzondering is als we naar de lijst kijken.