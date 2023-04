Fans van Splinter Cell schreeuwen al jaren om een nieuw avontuur en dat heeft geresulteerd in de aankomende remake van de originele Splinter Cell. Er was echter nog een game in deze bekende franchise in ontwikkeling. Althans, als we een Ubisoft playtester mogen geloven.

Via Reddit is naar voren gekomen dat een voormalige playtester bij Ubisoft op 4chan claimt dat er een Splinter Cell Battle Royale titel in ontwikkeling was. Deze ging door het leven als ‘Splinter Cell Hunters’.

Per match zouden er 28 spelers op een map worden gedropt, weer opgedeeld in duo’s. Het zou dan de bedoeling zijn om zogenaamde ‘high value targets’ uit te schakelen. Als je je doelwitten uitgeschakeld zou hebben, zou je bepaalde loot moeten bemachtigen en naar een ‘extraction point’ moeten gaan om de match te winnen. Natuurlijk zou je wel uit het zicht moeten blijven van de andere duo’s en AI vijanden.

Indien je dood zou gaan voordat je de opdrachten had volbracht, dan zou je weer respawnen in de wereld. Ditmaal als Mercenary. Het zou dan de bedoeling zijn om spionnen om te brengen. Indien dat zou lukken, zou je zelf weer veranderen in een spion.

De laatste playtest zou plaats hebben gevonden in juli 2022 en het was de bedoeling dat de game na een niet al te lange tijd zou worden onthuld. Een paar weken voor deze aankondiging besloot Ubisoft Splinter Call Hunters echter te cancelen. De reden waarom is niet bekend.

Ubisoft heeft reeds een tweetal Splinter Cell-games aangekondigd. Splinter Cell VR is inmiddels weer geannuleerd, waardoor alleen de remake van Splinter Cell in ontwikkeling is. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de Franse ontwikkelaar/uitgever ook bezig was met een Battle Royale. Toch moeten we dit nieuws met een korreltje zout nemen, gezien de oorsprong van de informatie.