Ondanks dat zowel Death Stranding als de Director’s Cut die daarop volgde allebei erg goed zijn ontvangen, blijft Kojima Productions niet stilzitten om de game van nieuwe updates te voorzien. Naast dat de laatste update wat verbeteringen met zich meebrengt op basis van performance en het grafische aspect, kunnen pc-gamers nu ook de DualSense Edge optimaal benutten.

Met ondersteuning voor de DualSense Edge kan je nu dus in de pc-versie van dezelfde gemakken genieten als met de PlayStation 5 versie. Dat je hardwarematig het een en ander kan wijzigen mag voor zich spreken, maar met deze ondersteuning kan je bijvoorbeeld ook de profielen gebruiken die je instelt op jouw DualSense Edge. De volledige omschrijving van de update hebben we hieronder geplaatst.

Porters, the latest update for DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT is out now on Steam. This update contains the following:

XeSS v1.1 – Introduces improved temporal stability for XeSS DP4a and XMX models

Reduced ghosting, moire and flickering

DualSense Edge Support

Please note: Players will need to disable Steam Input and connect their controller with a USB C cable in order to use the full functionality of the DualSense Edge