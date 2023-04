In de afgelopen weken werden door middel van video’s drie van de vier speelbare personages in Redfall geïntroduceerd: Demi de La Rosa, Jacob Boywer en Layla Ellison. Daarop volgend is nu een nieuwe trailer verschenen en die focust zich op Devinder Crousley. Zijn video kan je onderaan dit bericht bekijken.

Crousley heeft van het opsporen van mysterieuze en onverklaarbare fenomenen zijn werk gemaakt. Nu hij zich in een wereld vol vampiers bevindt, voelt hij zich helemaal in zijn element. Zijn bijzondere gave om speciale wapens te maken – waaronder speren die de vampiers een flinke stroomstoot toebrengen – komt ook zeer van pas.