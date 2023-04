The Division Heartland werd een lange tijd terug aangekondigd en is nog altijd in ontwikkeling bij Ubisoft. Wanneer de game uitkomt is echter afwachten, gezien Ubisoft daar tot op heden niet heel concreet in is geweest. Wel hebben we nu nieuwe beelden van de game ontvangen, aangezien er een nieuwe trailer is uitgebracht.

Deze trailer is de cinematische intro die wat meer context bij de situatie geeft. Daarnaast is er ook een ‘deep dive’ verschenen, waarin verschillende leden van het ontwikkelteam aan het woord komen om meer op de game in te gaan in de zin van gameplay en wat je mag verwachten.

Met andere woorden: check vooral de deep dive om een goed beeld van The Division Heartland te krijgen. Ubisoft heeft tevens aangekondigd dat er een nieuwe gesloten beta aan zit te komen, waarvoor je je nu aan kunt melden. Meer nieuws daarover volgt later dit jaar in de zomer.