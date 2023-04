Street Fighter V kreeg er na zijn release verschillende speelbare personages bij. Dit zal met Street Fighter 6 niet anders zijn. Voor het eerste jaar staan er namelijk al een aantal extra vechters op de planning.

Capcom heeft laten weten dat er tussen de zomer 2023 en lente 2024 vier nieuwe speelbare personages beschikbaar zullen worden gesteld voor Street Fighter 6. Daar zit een geheel nieuw gezicht bij, namelijk A.K.I. Zij zal deze herfst aangeschaft kunnen worden.

De overige drie vechters zijn al voorbij gekomen in eerdere delen. Zo zal Rashid deze zomer worden toegevoegd, Ed in de winter (begin volgend jaar) en Akuma in de lente van 2024. Alle vechters komen in de onderstaande video nog even voorbij.