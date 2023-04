Vorig jaar verwenden ontwikkelaar Arkane Lyon en uitgever Bethesda ons met het prima Deathloop, een unieke shooter waarin je moest zien te ontsnappen uit een dodelijke timeloop. De stichter van Arkane, Raphaël Colantonio, heeft nu in een interview met Rock Paper Shotgun een leuk weetje gedeeld over de ontwikkeling van die game.

Deathloop was het onverwachte resultaat van twijfel bij Bethesda over wat de toekomst zou brengen. Na Dishonored 2 leek het immers logisch dat Arkane zich met Dishonored 3 zou bezighouden, maar dat draaide even anders uit.

“Bethesda wanted us to do something. They didn’t quite know where we were going after Dishonored. ‘Do we want Dishonored 3? I don’t know, let’s make something simple and short before, and let’s see.’

And then [Deathloop] became a big thing, over the years. That was the funny thing: ‘Nah, we don’t wanna do Dishonored 3, but if you can pitch us a small game, something that maybe has multiplayer so we can learn multiplayer, something that maybe has microtransactions, maybe something with a lot of recycling, like a roguelike.’”