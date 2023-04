Eind vorig jaar werd Armored Core 6: Fires of Rubicon aangekondigd en daarbij werd gelijk bekendgemaakt dat de game dit jaar nog moet verschijnen. Gezien FromSoftware aan het roer staat, wekt dat gelijk interesse, maar het is al enige tijd stil. Het kan goed zijn dat daar op korte termijn verandering in komt.

Volgens een Chinese leaker op de a9vg forums zouden we binnenkort een nieuwe trailer moeten krijgen. Sterker nog, het zou op 28 april moeten gebeuren, omdat de leaker een afbeelding plaatste van 428: Shibuya Scramble, waarbij 428 natuurlijk op 28-4 slaat.

Nu kan iedereen dit natuurlijk doen, maar deze persoon heeft een positieve track record. Zo wist hij als eerste te melden dat God of War: Ragnarök na de release een New Game+ modus zou krijgen, wat later ook correct bleek te zijn.

Gezien de game recent in Zuid-Korea van een beoordeling werd voorzien, er wat key art is gelekt, lijkt het erop dat FromSoftware een nieuw onthullingsmoment aan het voorbereiden is. Mocht de datum van 28 april kloppen, dan zullen we de nieuwe beelden/informatie natuurlijk met je delen.