Wel in voor een potje Deathmatch én speler van GTA Online? Dan hebben we goed nieuws. Rockstar Games heeft twee nieuwe Deathmatches aan de game toegevoegd: Shake Up en Top Marks. In deze Deathmatches krijg je te maken met loadouts die continu veranderen, waardoor je telkens je manier van spelen moet aanpassen.

Het verschil tussen de twee modi is dat je de eerste in je eentje speelt in een free-for-all opzet, daar waar de andere min of meer gelijk werkt, maar dan in een teamverband. Deelname is trouwens vrij lucratief, het levert je tijdelijk tot drie keer de gebruikelijke GTA$ en RP op.

Alle andere details van de wekelijkse update hieronder op een rijtje:

Driedubbele GTA$ en RP voor de Community Series en Lamar Contact Missions

Dubbele GTA$ en RP voor Short Trips en RC Bandito Races

Dubbele productiesnelheid voor Weed Farms en voorraden voor het voltooien van Biker Resupply Missions

30% korting op alle Weed Farms, hun upgrades en aanpassingen, en luxeappartementen

Log in en ontvang de High Flyer Parachute Bag, Sprunk Chute Bag en het Pastel Green Smoking Jacket

Voltooi een Biker Sell Mission om het Sprunk Varsity Jacket te scoren

Word een Associate of Bodyguard om de Sprunk-pet te ontvangen

Deze week bij Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Karin Sultan Classic, Vulcar Nebula Turbo, Progen T20, Dinka Blista Kanjo en Declasse Mamba

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Lampadati Tigon en Progen Emerus

PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

HSW premium testrit: De Übermacht Sentinel XS

HSW Time Trial: East Vinewood — Vespucci Beach

Lucky Wheel-hoofdprijs: Übermacht Revolter

Te winnen in de LS Car Meet: Win drie dagen op rij een LS Car Meet-serierace om de Dominator GTT te verdienen

LS Car Meet-testritten: Pfister Neon, Übermacht Cypher en Karin Previon

Natuurlijk mogen kortingen niet ontbreken en zo profiteer je deze week van 30% korting op High-End Apartments. De Green Tire Smoke en Green Space Horror Suit zijn met 50% korting verkrijgbaar en verder zijn de volgende voertuigen in de aanbieding:

Pfister Neon (sportwagen) – 30% korting

Lampadati Tigon (supercar) – 30% korting

Vulcar Nebula Turbo (klassieke sportwagen) – 30% korting

Tot slot de GTA+-voordelen: een gratis Karin Boor; het Paleto Bay-methlab met een gratis personeelsupgrade; Spat-afmakers voor de honkbalknuppel en het mes bij de Gun Van; nieuwe gratis Dark Blue Pearl- en Green Prismatic Pearl Chameleon-laksets bij Los Santos Customs; 50% extra GTA$ en RP voor het voltooien van Acidlab-verkoopmissies, en nog veel meer.