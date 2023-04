Vorige week kregen we een kleine teaser te zien van de nieuwe Descent modus in The Division 2. Dankzij MP1st kunnen we de nieuwe modus nu ook in actie zien, het YouTube kanaal heeft namelijk maar liefst 12 minuten aan gameplay online gezet.

The Division 2 is nu beschikbaar op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Deze modus zal geïntroduceerd worden met het nieuwe seizoen dat in juni begint.