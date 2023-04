Adaptaties van videogames doen het best goed tegenwoordig. Kijk maar naar de Super Mario Bros. film die momenteel in de bioscoopzalen draait. Of de The Last of Us tv-serie die HBO geen windeieren gelegd heeft. En vergeet Arcane niet, de animebewerking van League of Legends die het hart van menig Netflix-gebruiker veroverd heeft. Stuk voor stuk zijn het prima producties, die terecht een publiek wisten te vinden.

Het succes van die laatste is overigens Sony niet ontgaan. Voeg daar de populariteit van Spider-Man: Into the Spider-Verse aan toe – een geanimeerde film die binnenkort een vervolg krijgt – en je begrijpt waarom Sony geenszins van plan is om de animescène de rug toe te keren. In de meest recente aflevering van de PlayStation Podcast laat Asad Qizilbash alvast optekenen dat we in de niet al te verre toekomst meer anime zullen mogen verwachten.

Specifiek heeft hij het dan over anime-adaptaties van bekende PlayStation franchises. Over welke titels het gaat, is momenteel nog koffiedik kijken, maar we kunnen ons voorstellen dat games als Gravity Rush, Destiny of zelfs Horizon potentiële kanshebbers zijn. Wat ons betreft, is anime alvast een logische keuze. Het medium maakt nog net iets meer mogelijk dan live action verfilmingen en zou dus wel eens heel knappe projecten kunnen opleveren.