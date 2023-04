Guerrilla Games is voor Sony PlayStation een belangrijke studio. Niet alleen vanwege de games die ze maken, maar ook door de mensen die er werken. De voormalig managing director, Hermen Hulst, is bijvoorbeeld een stap hogerop de ladder gegaan toen hij de rol aannam van Worldwide Studios president in 2019.

Doordat hij een andere rol kreeg, werden Angie Smets, Michiel van der Leeuw en Jan-Bart van Beek aangesteld als nieuw leidinggevend team binnen de Amsterdamse studio. Nu ruim drie jaar later zijn er weer wijzigingen, want Smets gaat de studio ook verlaten.

Via een bericht op de website van Guerrilla Games staat te lezen dat zij de rol van ‘head of development strategy’ heeft aangenomen bij PlayStation Studios. Oftewel, ze gaat op een meer internationale schaal binnen Sony PlayStation werken.

Vanwege de verschuiving is het managementteam ook aangepast. Joel Eschler (studio director en productie director), Hella Schmidt (studio director en algemeen manager) en Jan-Bart van Beek (studio director en art director) zullen het nieuwe kernteam vormen.

Michiel van der Leeuw zal zich gaan focussen op toekomstige technologie en strategie met betrekking tot de Decima engine. Hieronder het ‘afscheidsbericht’ van Smets:

“These past two decades at Guerrilla have been an absolute dream. I feel privileged to have worked alongside some of the smartest and coolest people in the industry. I’m so grateful for everything I’ve learned alongside all the other Guerrillas. We have accomplished so much as a team, and I’m incredibly proud of all the games we’ve shipped together.

A special shoutout to Jan-Bart van Beek and Michiel van der Leeuw. It feels like just yesterday that we were figuring out how to make and ship the first Killzone. Little did we know that we would eventually lead Guerrilla together. You’ve become like brothers to me, and there’s no way to thank you enough. I will miss you dearly.”