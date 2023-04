Review | Razer Blackshark V2 Pro – Razer komt van tijd tot tijd met heruitgaven van hun producten, puur om ze te ‘updaten’ met de laatste technische snufjes. Nu is de Blackshark V2 Pro aan de beurt, die vernieuwd op de markt is gebracht. Hoewel we de eerdere versie niet hebben gereviewd, heeft de ondergetekende er wel ervaring mee. Het is een erg goede headset, vooral als je een competitieve gamer bent. Nu bespreken we de nieuwe versie van de Blackshark V2 Pro en kijken we of deze gaming headset de prijs van € 229,99 waard is.

Ogenschijnlijk niets veranderd

In eerste instantie heeft de BlackShark V2 Pro geen veranderingen in het design. Zo heb je ovale earcups die met dunne stalen draden aan een met stof beklede hoofdband bevestigd zijn. Het lijkt fragiel, maar niets is minder waar. De earcups kun je gemakkelijk verstellen bij deze stalen onderdelen. De headset heeft een fijne grootte en ook de earcups zitten zeer comfortabel op je oren. Qua gewicht is het ook geen zware headset: met 320 gram is de headset erg fijn om te gebruiken tijdens langere gamesessies. De microfoon is, net zoals in de voorgaande versie, te verwijderen als je niet zult communiceren tijdens het gamen. Al met al is het vrij rechttoe rechtaan, wat je al kent van de Blackshark V2 Pro, die te verkrijgen is in het zwart en wit.

Waar de headset vooral veel verschil heeft, is ‘onder de motorkap’. Zo is de accuduur verlengd van 30 naar zeker 70 uur. Het fijne hiervan is dat de headset (eindelijk) opgeladen kan worden via USB-C (met bijgeleverde kabel) in ongeveer twee uur. We zijn dus eindelijk af van de micro-USB aansluiting waar Nacon nog wat van kan leren… De headset is draadloos (de mini-jack is eruit gehaald) en daarbij hoort een USB-A dongle voor gebruik op pc’s of PlayStation-consoles. Er bestaat ook de mogelijkheid om de headset via Bluetooth te gebruiken met diverse apparaten. Op de linker earcup vind je de volume-, mute- en powerknop. Op de rechter earcup is er een knop bijgekomen: de equalizer (EQ)-knop. Hier gaan we later verder op in.

Zeer competitief, met veel mogelijkheden

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel veranderd, behalve wat technische upgrades. Maar hoe zit het dan met het geluid? Hier zijn ook een paar kleine verschillen in te ontdekken. Zo heeft de vernieuwde V2 Pro vanuit de doos iets minder diepe bass, maar tegelijkertijd wel heldere middentonen en hogere tonen. Het geluidsprofiel is van een neutraal karakter, waarin je duidelijk merkt dat de headset voornamelijk bedoeld is voor de competitieve markt. Het is een goed klinkende headset, maar Razer gaat nog een stapje verder. Hier komt de EQ-knop om de hoek kijken. Hiermee heb je de mogelijkheid om on-the-fly te schakelen tussen verschillende profielen en je kunt elk profiel aanpassen middels de software van Razer, genaamd Synapse.

Je hebt twee categorieën aan profielen. Zo bevat de ene categorie (Standard) de profielen voor (algemene) games, muziek, film en custom. De andere is bedoeld voor specifieke games (esports presets) zoals Apex Legends, Call of Duty, CS: GO, Fortnite en Valorant. Door op de EQ-knop te klikken, schakel je tussen de profielen. Door de knop 3 seconden ingedrukt te houden, schakel je tussen categorieën. Het is een zeer overzichtelijke manier om snel te schakelen tussen allerlei profielen. Het mooie hieraan is dat elk profiel aan te passen valt en opgeslagen wordt op de headset. Zo kun je precies het geluidsprofiel aanpassen naar jouw smaak. Meer bass bij de ene game, meer treble bij je muziek, het kan allemaal.

Helaas niet de perfecte headset

In vergelijking zou de nieuwe versie van de Blackshark V2 Pro een ietwat diepere/vollere bass mogen hebben, maar gezien de headset vooral bedoeld is voor de competitieve gamer, begrijpen we waarom er meer nadruk ligt op helderheid. Naast de normale gang van zaken, heb je ook toegang tot de THX Spatial Audio. De headset zelf is niet erg ruimtelijk te noemen, wat erg jammer is. Nu zou je denken dat THX tot de redding komt. Helaas is dit een zeer ondermaatse weergave van spatial sound. Het maakt de tonen hoger, maar qua ruimtelijkheid is er amper een verbetering. Onze voorkeur gaat uit naar de normale stereo output, voor een meer nauwkeurige weergave van het geluid.



Iets wat ons is opgevallen, is dat je connectieruis in de verste verte hoort bij de headset. Als je bijvoorbeeld geen geluid hebt, hoor je een zachte ‘hiss’ op de achtergrond. Het is compleet verwaarloosbaar als je gewoon content afspeelt, maar met stiltes pikken wij dit op wat misschien voor de één meer storend kan zijn dan voor de ander. Als laatste hebben wij nog de kwaliteit van de microfoon. Deze is voortreffelijk te noemen. Verwacht geen radiokwaliteit, maar een zeer neutrale en natuurlijke weergave van je stem.