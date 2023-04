Activision werkt samen met Arcane Wonders aan een gloednieuwe Call of Duty-game. Het gaat dit keer echter niet om een video game maar een bordspel, die middels een korte teaser is aangekondigd.

Call of Duty: The Board Game is een tabletop spel dat volop gefocust zal zijn op strategie. Gevechtsscenario’s en tactische planning spelen een hoofdrol dat ondersteuning krijgt door prachtige artwork en miniaturen van soldaten en wapens. De financiering van het spel is nog niet helemaal rond, een Kickstarter van het bordspel zal eind zomer 2023 van start gaan.

Zodra de Kickstarter live gaat horen we vast en zeker meer over wat de regels van het spel zullen zijn en hoe de normaal actievolle speelstijl wordt vertaald naar de speeltafel.