Volgens bronnen van Insider Gaming zal FromSoftware’s volgende game: Armored Core 6: Fires of Rubicon op 25 augustus 2023 worden uitgebracht. De claim van Insider Gaming volgt na de certificering van het spel in Korea en een eerder gerucht van afgelopen week, waarin werd gesteld dat we deze week een nieuwe trailer zouden mogen verwachten.

Mits dit klopt is het niet onwaarschijnlijk dat we dan ook officieel te horen krijgen wanneer het spel wordt uitgebracht. Bij nieuws laten we het uiteraard weten, het is voor nu vooral het web in de gaten houden deze week. Armored Core 6: Fires of Rubicon is momenteel in ontwikkeling voor de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.