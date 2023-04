Live service games zijn vandaag de dag voor veel uitgevers een belangrijk onderdeel. Het is immers voordeliger om bestaande games langer te onderhouden, ze te voorzien van een verdienmodel en uit te breiden. Dit tegenover de ontwikkeling van telkens nieuwe titels.

Hoewel de consument vrij vocaal is over het live service model, bewijzen de inkomsten van verschillende titels in dit ‘genre’ het tegendeel. Ook Sony begeeft zich nu op deze markt met live service games, maar als het aan Shuhei Yoshida ligt zal dat niet het voornaamste uitgangspunt worden.

In een interview met The Guardian zegt de Japanner dat creativiteit in games belangrijk is. Dat is iets wat gewaardeerd wordt, iets wat Journey bewees. Deze game werd veel uitgeroepen tot game van het jaar terwijl het het moest opnemen tegen grote triple-A titels.

De industrie is tegenwoordig anders en hij hoopt dat ontwikkelaars de steun krijgen om creatieve ideeën te blijven najagen en dat ze nieuwe dingen kunnen en mogen maken. Hij wil bijvoorbeeld niet dat je op een gegeven moment in de top 10 van veel gespeelde games alleen maar live service games ziet.

“The industry keeps growing and growing, and I hope it keeps supporting and chasing creative ideas and people who try to work on new things.”

“You don’t want to see the Top 10 games every year being almost the same, all games becoming service games… That would be a bit boring, for me.”