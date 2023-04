Vorige week verscheen Burning Shores voor Horizon: Forbidden West en deze uitbreiding laat je een nieuw avontuur beleven in Los Angeles, waar Aloy naartoe reist. Zoals je in onze DLC Special hebt kunnen lezen, is de uitbreiding als je liefhebber van de reeks bent zeker de moeite waard.

Op zichzelf is de uitbreiding ook zeker prima, maar er zijn nog wat kleine technische issues. Die lost Guerrilla Games op door middel van een patch en hoewel nog niet alles is opgelost, pakt update 1.22 al het nodige aan. Zie voor de details de patch notes hieronder.