Netflix heeft vanmiddag aangekondigd dat het derde seizoen van The Witcher 3 op 29 juni te zien zal zijn via de streamingdienst. Het gaat hier dan om een gefragmenteerde release, want vanaf de genoemde datum zullen er 5 episodes beschikbaar zijn.

Het hele seizoen bestaat uit acht afleveringen. De laatste 3 episodes zullen volgen op 27 juli. Er zit dus een gat tussen van ongeveer een maand, wat best meevalt. Hieronder een teaser trailer, waarin we alvast een kort voorproefje krijgen op het nieuwe seizoen.

“As monarchs, mages, and beasts of the Continent compete to capture her, Geralt takes Ciri into hiding, determined to protect his newly-reunited family against those who threaten to destroy it. Entrusted with Ciri’s magical training, Yennefer leads them to the protected fortress of Aretuza, where they hope to uncover more about the girl’s untapped powers; instead, they discover they’ve landed in a battlefield of political corruption, dark magic, and treachery.”