Heb je een abonnement op PlayStation Plus Premium? Dan kan je weer een game uitproberen, want er is namelijk een nieuwe titel toegevoegd aan de Game Trials sectie, die gestaag verder groeit.

De game waar het om gaat is Cult of the Lamb. Dit is een roguelike waar je je eigen sekte in opbouwt. Je moet in diverse willekeurig gegenereerde werelden tegen monsters vechten en grondstoffen verzamelen om bouwwerken neer te zetten, zodat je sekte kan groeien.

De game heeft eergisteren ook een grote update gehad, waarmee er onder andere nieuwe personages en missies zijn toegevoegd. Je kan via de trial één uur van de game genieten.