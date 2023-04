De drie grote fabrikanten, zij het Nintendo, Microsoft of Sony, doen er natuurlijk alles aan om maximaal te kapitaliseren op bekende en geliefde franchises. Achter de schermen worden er echter ook flink wat projecten van tafel geveegd en dat is bij Sony niet anders, zo onthulde Shuhei Yoshida tegenover The Guardian.

Yoshida zit al sinds 1993 bij PlayStation en in de periode van 2008 tot 2019 was hij verantwoordelijk voor de grote game studio’s bij Sony. Sindsdien heeft hij het stokje overgedragen aan Hermen Hulst en is Yoshida druk bezig met het ondersteunen van kleine indie developers.

Ondanks de enorme successen die Yoshida in die periode heeft beleefd, worden er dus ook talloze projecten naar de archiefkast verwezen. De Japanner zegt dat Sony genoeg ruimte geeft voor creativiteit, maar dat veel ideeën het uiteindelijk niet halen, ondanks meerdere iteraties en prototypes.

Over de jaren raak je daar aan gewend, aldus Yoshida, maar dat maakt het afwijzen of stopzetten van een project niet minder moeilijk.

“PlayStation embraces new ideas, and many of them fail. We do a prototype, we evaluate, we decide whether to spend more time and resources, or we just stop. We cancel so many games. I usually try to convince the developer that I’m trying to save them from getting stuck with this project … We tend to work with people who have very strong ideas, we love these people, so trying to change or stop their project is so hard. It’s all about talent in this industry. I have tried to help them as much as I could.”