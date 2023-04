Later deze week verschijnt Star Wars Jedi: Survivor, het langverwachte vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order. Velen zitten waarschijnlijk vol spanning te wachten vooraleer ze het nieuwe intergalactische avontuur van Cal Kestis kunnen beleven, maar jammer genoeg is het internet momenteel bevuild met spoilers.

Sommigen konden al fysieke exemplaren van de game in handen krijgen en postten spoilers van het verhaal online… niet echt leuk voor degenen die de game op de officiële releasedag zelf willen ervaren natuurlijk. Bij dezen zijn jullie gewaarschuwd: pas op als je door fora, comments of eender wat van Star Wars Jedi: Survivor scrolt!

De officiële releasedatum van de game is 28 april.

No spoilers! ✋

We’re beyond excited for everyone to experience #StarWarsJediSurvivor this week! We ask that you please be mindful of others and avoid posting or sharing spoilers.

And remember, BD is watching! pic.twitter.com/yjvjwGYvO5

— EA Star Wars (@EAStarWars) April 24, 2023