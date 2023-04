Met de vorige Gran Turismo 7 update voegde Polyphony Digital maar liefst vijf nieuwe wagens én een 120fps functie toe. Deze maand mogen spelers weer vier nieuwe voertuigen verwachten.

Producer Kazunori Yamauchi bevestigde via Twitter dat de auto’s deze week zullen worden toegevoegd. Het lijkt erop dat één van de wagens de Dallara SF23 zal zijn als onderdeel van een samenwerking met Japan Race Promotion. Ook de Jaguar XJ220 lijkt toegevoegd te zullen worden.

Voor de resterende twee auto’s zullen we nog even moeten wachten op meer informatie, maar als je een idee hebt kun je dat hieronder laten weten. Gran Turismo 7 is nu beschikbaar op de PlayStation 4 en PlayStation 5. In onze review lees je er meer over.