Codemasters en EA Sports moeten F1 23 officieel nog aankondigen en volgens een recent gerucht kan dat elk moment gebeuren. In de tussentijd heeft het betrouwbare Insider Gaming al wat details vernomen en gepubliceerd, die allemaal plausibel klinken. Wellicht dat dit bij de officiële aankondiging allemaal terugkomt.

De grootste vernieuwing/toevoeging zou ‘F1 World’ zijn, waarin alle online aspecten van de game samenkomen. Het hoe en wat is echter afwachten. Andere details zijn dat er een nieuw upgradesysteem in de game zit voor auto’s, waarbij spelers onderdelen kunnen verdienen om de eigenschappen van de bolides te veranderen/verbeteren.

Het verdienen van deze upgrades gaat door middel van uitdagingen te voltooien, races te winnen en meer. Bij het toepassen van dergelijke upgrades zullen de eigenschappen van de auto’s veranderen middels een puntensysteem, dat ‘Tech Points’ genoemd wordt.

Mocht je nu onderdelen ontvangen via het spelen waar je niets aan hebt, dan is het mogelijk om ze te verkopen voor extra geld. Ook kan je het inzetten om je team extra expertise te geven, wat helpt bij het ontwikkelen van je auto.

De verhalende modus, Braking Point genaamd, zal na een jaartje pauze weer terugkeren. Het is echter niet bekend of dit een nieuw verhaal betreft of een voortzetting van het verhaal uit F1 21. In F1 22 zagen we de introductie van de Supercars, die ook nu weer terugkomen. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat deze feature verder is uitgebreid. Wat klassieke auto’s betreft, die zijn dit keer afwezig.

Dan het racen zelf, hierbij zal de HUD en OSD aangepast zijn om meer aan te sluiten op tv-uitzendingen. Het race-systeem zelf is meer dynamisch om spelers nog beter comfortabel te maken met de gameplay. Hier zal ook een nieuw licentiesysteem geïntroduceerd worden, waarbij spelers beloningen krijgen voor ‘schoon’ rijden en racen met minimale assistentie.

Tot slot: Las Vegas is dit jaar natuurlijk een nieuwe baan en die zit ook in de game, samen met Qatar, Portimao en China. Verder zal F1 23 niet voorzien zijn van een livery editor, maar de bijgeleverde liveries zijn meer professioneel en realistisch.

Of het allemaal klopt is natuurlijk afwachten, maar het klinkt tot zover geloofwaardig. Zodra de game officieel uit de doeken wordt gedaan lees je het natuurlijk hier.