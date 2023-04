Waar Sony transparant is over de actuele verkoopcijfers van hun consoles en meer, is het bij Microsoft altijd een beetje gissen. Zij delen al jaren niet meer hoe het er precies met de hardware voor staat, waardoor vergelijken erg moeilijk is. Wel worden de algemene financiële cijfers gedeeld, dit samen met statistieken. Zo zijn de cijfers van het vorige kwartaal wereldkundig gemaakt.

In algemene zin ziet de Xbox divisie een daling van 4%, waarin de verkoop van hardware een grote rol speelt. Dit is met 30% teruggelopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (het derde kwartaal in hun fiscale jaar). Deze daling is volgens Microsoft te wijten aan een groter aanbod van consoles vorig jaar dan nu, wat suggereert dat Microsoft nog altijd moeite heeft met de voorraad.

Het is wat onduidelijk hoe de stand van zaken precies is met de Xbox Series X|S en de levering ervan, maar tegelijkertijd ziet Microsoft wel een groei in het Game Pass segment. Deze afdeling is met 3% gegroeid, al is niet bekend hoeveel abonnees er nu zijn. Dit geeft Microsoft moed, want het heeft ze bijna 1 miljard dollar opgeleverd.

Hoewel de Xbox verkopen wat zijn tegengevallen, heeft Microsoft goede verwachtingen voor later dit jaar. Zo staan natuurlijk Starfield en Forza Motorsport op de agenda en ook Redfall zit in de pijplijn, die een belangrijke factor zijn in de verkopen van de consoles en natuurlijk verdere groei van Xbox Game Pass.

Als er naar Microsoft in algemene zin gekeken wordt, heeft het bedrijf het laatste kwartaal een groei van 7% gezien tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar.