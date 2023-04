Dead Island 2 is net een weekje uit en het is een groot succes. Zo wist de game in 3 dagen tijd maar liefst 1 miljoen keer te verkopen en dat zal ongetwijfeld nog verder toenemen. De game werd ook goed ontvangen, zoals je onder andere in onze review kunt lezen.

Inmiddels beginnen spelers het einde van de game te bereiken en ze merken op dat het de game aan een New Game+ modus ontbreekt. Dit werd design director Adam Duckett tijdens de XboxOn stream gevraagd, waarna de ontwikkelaar in de chat reageerde dat ze er momenteel naar kijken.

“A few of you are asking about new game+. This is being looked at by the development team, so keep an eye on the Dead Island 2 social channels for updates.”