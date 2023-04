Het zijn drukke dagen bij Remedy Entertainment. De studio werkt op dit moment aan meerdere titels, waaronder remakes van Max Payne en Max Payne 2, maar voordat die titels aan de beurt zijn, verwachten we nog Alan Wake 2.

Nu heeft de Finse ontwikkelaar tijdens een financiële rapportage voor het eerste kwartaal (via MauroNL op Twitter) gezegd dat de ontwikkeling voorspoedig verloopt en dat het project richting de laatste fases van de productie gaat. Iedereen bij Remedy is enthousiast over de game en er wordt op dit moment nog door de volledige bemanning aan de ontwikkeling gewerkt.

“Alan Wake 2 is on its way to becoming a great game and has everyone excited at Remedy. We have started the last major phase of full production to get the game ready for launch later this year. The project is fully staffed, but we will be able to start scaling down the team size gradually as we progress towards the launch. These freed-up developers will contribute to our other game projects that are being driven towards the next stages of development.”