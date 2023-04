Via het PlayStation Blog heeft Sony PlayStation zojuist bekendgemaakt welke games we vanaf aanstaande dinsdag mogen verwachten bij ons PlayStation Plus abonnement. Het gaat zoals altijd om drie games en het zijn zeker niet verkeerde titels. De line-up bestaat uit het volgende:

GRID Legends (PS5, PS4)

Chivalry (PS5, PS4)

Descenders (PS4)

Al deze games zijn beschikbaar vanaf dinsdag 2 mei voor iedereen met een PlayStation Plus abonnement. De tier maakt in deze niet uit. Dit betekent ook dat je nog een paar dagen de tijd hebt om de games van deze maand te downloaden. Dat zijn: Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure en Tails of Iron.

