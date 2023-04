Star Wars Jedi: Survivor ligt vanaf morgen in de winkels en zoals je in de review van Simon hebt kunnen lezen, zijn we behoorlijk te spreken over deze nieuwe titel van Respawn Entertainment. Wij zijn wat dat betreft zeker niet de enige, want wereldwijd gezien wordt de titel bij de critici goed ontvangen.

Het hoogste cijfer dat tot dusver is uitgedeeld is een 10 en het laagste staat op een 6.0. Dit maakt uiteindelijk voor een zeer degelijk gemiddelde (ruim boven de 8.0), waar eens te meer uit blijkt dat Star Wars Jedi: Survivor de moeite waard is om te halen en gaan spelen.

NME – 10

VGC – 10

CGMagazine – 10

PlayStation Universe – 9.5

GamingTrend – 9.5

Noisy Pixel – 9.5

MeuPlayStation – 9.4

XboxEra – 9.4

Game Informer – 9.3

Player 2 – 9.1

Twinfinite – 9.0

Meristation – 9.0

Digital Spy – 9.0

GAMINGbible – 9.0

Easy Allies – 9.0

GameByte – 9.0

IGN – 9.0

TrueGaming – 9.0

XGN – 9.0

Destructoid – 9.0

Gamepressure – 9.0

Gamers Heroes – 9.0

God is a Geek – 9.0

Inverse – 9.0

PSX Brasil – 9.0

Screen Rant – 9.0

The Loadout – 9.0

TierraGamer – 8.8

Everyeye.it – 8.7

Jeuxvideo.com – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

SpazioGames – 8.5

PlaySense – 8.5

CD-Action – 8.5

COGConnected – 8.5

Wccftech – 8.3

Dexerto – 8.0

Gameblog.fr – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

Attack of the Fanboy – 8.0

Digital Trends – 8.0

GamesHub – 8.0

GameSpew – 8.0

Gfinity – 8.0

Hardcore Gamer – 8.0

The Enemy – 8.0

GameSpot – 8.0

ZTGD – 7.5

GLHF on Sports Illustrated – 7.0

TheGamer – 7.0

We Got This Covered – 6.0

Ga jij Star Wars Jedi: Survivor aanschaffen?