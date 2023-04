Polyphony Digital heeft vandaag update 1.32 voor Gran Turismo 7 uitgerold. Deze update is sinds vanmorgen 07:00 uur beschikbaar en komt zoals reeds aangekondigd met vier nieuwe auto’s. Daarnaast zijn er nog wat andere toevoegingen hier en daar.

De vier nieuwe auto’s zijn:

Jaguar XJ220 ’92

Mercedes-AMG GT3 ’20

Dallara SF23 Super Formula / Toyota ’23

Dallara SF23 Super Formula / Honda ’23

Gezien er twee Super Formula auto’s zijn toegevoegd, is er ook een race mee opgezet via World Circuits. En over racen gesproken, via twee nieuwe Café menu’s heb je weer wat nieuwe activiteiten om aan deel te nemen. De twee in kwestie zijn:

Extra Menu No. 20: ‘Collection: Shelby’ (Collector Level 41 en hoger)

Extra Menu No 21: ‘Collection: Alpine’ (Collector Level 35 en hoger)

Tot slot zijn in de Scapes modus ‘North Yorkshire’ en ‘Miyazaki’ toegevoegd aan de featured sectie. Hieronder een trailer van update 1.32.