Het graf van de Electronic Entertainment Expo – beter bekend als E3 – lijkt zo goed als gegraven te zijn, daarentegen lijkt gamescom in het leven na de coronapandemie weer helemaal op te bloeien. De editie voor 2023 staat reeds gepland voor 23 tot en met 27 augustus in Keulen.

De organisatoren hebben nu via Twitter een grote naam onthuld, die tijdens het evenement aanwezig zal zijn, en het is niemand anders dan Nintendo. Het is de eerste keer in vier jaar tijd dat het Japanse bedrijf weer onderdeel is van de Duitse megashow.

Qua grote titels zal Nintendo tegen die tijd weinig munitie hebben, gezien de nieuwe The Legend of Zelda en Pikmin 4 dan al lang en breed gelanceerd zijn. Het zal dus wellicht niet lang duren voordat de eerste geruchten omtrent een nieuwe console in je nieuwsfeed verschijnen.