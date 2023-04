In de afgelopen periode heeft Blizzard langzaam maar zeker bijna alle beschikbare klassen van Diablo IV getoond. Recent was de Druïde klasse aan de beurt, waarmee je als speler de krachten van moeder natuur beheerst. Het is nu tijd om het lijstje klassen af te ronden: de Necromancer is hier.

Tijdens de beta bleek dit één van de sterkere klassen te zijn en dat is niet heel vreemd. Met de Necromancer heb je immers controle over de doden en je kan deze gebruiken om allerlei spreuken te leren. Onder andere kan je botprojectielen afschieten, je levensbalk weer aanvullen door het leven van anderen op te zuigen en hele legers dode soldaten oproepen.

Hieronder kan je de kracht van de Necromancer zelf aanschouwen.