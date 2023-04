Ash of Gods: Redemption wist enkele jaren geleden toch best wat zieltjes te plezieren. De prestatie van ontwikkelaar AurumDust – een kleine, maar daarom niet minder gepassioneerde studio – kon voldoende overtuigen om een vervolg te verantwoorden. Die titel, Ash of Gods: The Way, is vanaf vandaag verkrijgbaar op pc en de Nintendo Switch.

In The Way speel je tactisch met kaartendecks, die je gaandeweg helemaal op maat kan aanpassen en uitbreiden. Na verloop van tijd zal je beseffen dat deze wereld heel wat minder zwart-wit is dan hij op het eerste zicht misschien lijkt. Of dat belooft AurumDust ons toch. Geïnteresseerden en twijfelaars kunnen de stijlvolle launch trailer hieronder bekijken.