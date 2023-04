Vorige week kon je op de PlayStation consoles aan de slag met de demo van Street Fighter 6. Zo konden bezitters van een PlayStation 4 of 5 alvast testen of hun favoriete straatvechters ook in het zesde deel nog lekker onder hun duimen lagen. Xbox gamers keken tegen een tijdelijke exclusiviteitsperiode aan.

Lang hoefden zij echter ook niet te wachten. Inmiddels is de demo van Street Fighter 6 immer live gegaan op de Xbox consoles, zodat twijfelaars daar eveneens tot een testprocedure kunnen overgaan. Wie het spel dus nog niet uitgeprobeerd heeft, weet bij deze wat hem of haar te doen staat. Enjoy!