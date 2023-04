Op 22 juni zal Final Fantasy XVI uitkomen voor de PlayStation 5. Ben je een diehard fan van de franchise, dan kan je op de eerder genoemde datum de game ook op een speciale Final Fantasy XVI PS5 spelen.

De inhoud van de speciale bundel is hetzelfde als een ‘normale’ PlayStation 5 bundel, dus de witte console plus controller. Het enige verschil is dat je een digitale versie van Final Fantasy XVI hierbij krijgt. De bundel is op het moment van schrijven alleen bevestigd voor Japan en Noord-Amerika, maar we gaan er van uit dat deze ook bij ons zal verschijnen. De prijs voor de Digital Edition-bundel is 56980 yen, oftewel € 386,-. De Disc Edition kost 67980 yen, wat ongeveer € 460,- is.

Het is natuurlijk jammer dat er niets speciaals is gedaan met de console en controller zelf, maar Japanse gamers kunnen daar wat aan doen. Daar zullen losse zwarte faceplates worden verkocht waarop het logo van Final Fantasy XVI te zien zal zijn. Tevens zal er een speciale Final Fantasy XVI controller beschikbaar worden gesteld, die is versiert met diverse graphics.

De speciale faceplates kosten 7980 yen, wat neerkomt op ongeveer € 54,-. De controller kost 8980 yen. Dat is ongeveer € 61,-. Of deze ook buiten Japan zullen worden verkocht is nog onbekend. Hoe deze eruit zien kan je hieronder bekijken.