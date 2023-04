Nog maar een paar nachtjes slapen tot we de nacht in mogen duiken van Redfall, waar ons het nodige bloedvergieten staat te wachten. Nu de release zo dichtbij is, kan je de game alvast downloaden zodat je op release direct aan de slag kan. Redfall verschijnt voor de Xbox Series X|S en pc. Afhankelijk van op welk platform jij gaat spelen hoef je niet gigantisch veel schijfruimte vrij te houden.

De Xbox Series S-versie spant in deze de positieve kroon. De pre-load voor Redfall bedraagt op deze console slechts 40GB. Op de Xbox Series X zal je wat meer ruimte vrij moeten houden, wat neerkomt op zo’n 77GB. De pc-versie vraagt veruit de meeste opslag. De pre-load bedraagt 94GB en zal na installeren vermoedelijk zo’n 103GB in beslag nemen op jouw systeem.

Redfall verschijnt op 2 mei voor de Xbox Series X|S en pc.