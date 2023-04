Eerder deze maand was er een onaangename verrassing voor Quantum Break spelers. De titel uit 2014 werd namelijk plots door Microsoft en Remedy Entertainment uit Xbox Game Pass gehaald vanwege licentie problemen. Destijds werd al gezegd dat de game zou terugkeren nadat dit opgelost was, maar een datum werd niet gegeven.

Wie Quantum Break graag wil spelen via Game Pass, kan dat nu weer doen. De licenties die verlopen waren, zijn namelijk weer hersteld waardoor de game weer beschikbaar is. Aaron Greenberg van Microsoft deelde via de onderstaande tweet dat alle issues opgelost zijn. Mocht je abonnee zijn van Game Pass en graag Quantum Break willen spelen, dan kan je via deze link direct naar de Microsoft Store toe.

Good news everyone, @QuantumBreak has officially returned to Xbox, PC, and Game Pass. Thanks for your patience as team worked to get this addressed. 💚https://t.co/mENXNbAsGN https://t.co/y3N6Ot8RER

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 26, 2023