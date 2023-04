Deze maand hebben we vrijwel elke week kennis kunnen maken met één van de vier personages uit Redfall. Zo zagen we onlangs Devinder nog in zijn eigen trailer schitteren, waardoor we nu iedereen hebben ontmoet. De release van Redfall komt nu ook heel dichtbij, want vanaf 2 mei kan je solo of met een squad reizen naar het titulaire plaatsje Redfall.

Hier is van alles misgegaan, zo heersen vampiers over het eiland en ook is er een mysterieuze cult ontstaan. Kortom: genoeg redenen om de mouwen op te stropen en deze bloedzuigers voor eens en altijd in de grond te stoppen. Daar draait het in de launch trailer ook om!

Naast veel actie zien we ook de diverse vaardigheden van de personages voorbijkomen, het arsenaal aan wapens en veel verschillende vijanden.