Met de release van Star Wars Jedi: Survivor heeft EA niemand minder dan Mark Hamill opgetrommeld om mee te werken aan een commercial voor de game. Het resultaat is erg vermakelijk, zoals je hieronder zelf kunt aanschouwen.

We zien in deze commercial Hamill aan Cameron Monaghan (Cal Kestis) uitleggen hoe hij moet acteren tijdens de motion capture opnames, maar helemaal naar de zin van Hamill verloopt het niet. De commercial is erg sterk, dus check het zeker even.

Benieuwd naar de game? Check dan hier onze review.