Sony is steeds meer aan het inzetten op televisie en bioscoop vanuit een PlayStation perspectief. Zo zagen we al een Uncharted-film verschijnen en ook The Last of Us is reeds beschikbaar als tv-serie via HBO. De volgende serie die zal verschijnen is Twisted Metal, die al lange tijd in productie is.

De tv-serie bestaat uit 10 episodes die elk een half uur duren en de première staat gepland voor 27 juli later dit jaar. De serie zal dan via Peacock te zien zijn in de Verenigde Staten, maar of wij de serie ook hier in de Benelux kunnen kijken is vooralsnog onduidelijk. Sony heeft hier nog geen uitsluitsel over gegeven.

Er zal op korte termijn ook een teaser trailer verschijnen en zodra die beschikbaar is, laten we het weten. In de tussentijd kan je hieronder van de eerste poster genieten.