We zijn weer een kwartaal verder en dat betekent dat er nieuwe informatie over de verkopen van de PlayStation 5 is gedeeld. Uit een nieuw rapport valt op te maken dat de PlayStation 5 op 31 maart 2023 wereldwijd 38.4 miljoen keer verscheept is.

In het vorige kwartaal zijn er in totaal 6.3 miljoen consoles richting retailers gestuurd. Dit is een groei van 2 miljoen units ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, wat eens te meer aangeeft dat de tekorten op componenten nu echt voorbij zijn.

Het aantal PlayStation Plus abonnees staat momenteel op 47.4 miljoen, wat precies hetzelfde is als deze periode vorig jaar. Maar waar dat gelijk is, ziet Sony wel een groei van actieve gebruikers. Dit is van 106 miljoen per maand naar 108 miljoen per maand gestegen.

Tot slot werden er in het vorige kwartaal in totaal 68 miljoen games verkocht, wat weer een daling is. Want vorig jaar werden er in dezelfde periode nog 70.5 miljoen games verkocht. Van de 68 miljoen games waren 9.5 miljoen units first-party games van Sony.