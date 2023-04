Tegenwoordig zie je dat ontwikkelaars steeds meer werk maken van toegankelijkheidsopties in hun games. Dit is ook het geval met Forza Motorsport. Turn 10 Studios gaat zelfs zo ver dat het racespel te spelen zal zijn voor blinden.

Er zullen heel veel mogelijkheden aanwezig zijn om een zo goed mogelijke ervaring voor jezelf te creëren. Dit zijn niet alleen de vrij simpele dingen zoals ondertiteling of het veranderen van de functies van elke actieknop. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om gebruik te maken van ‘One Touch Driving’ en de game is voorzien van mogelijkheden waardoor mensen met een zichtbeperking ook kunnen racen. Deze optie is het onderwerp van een nieuwe video, die je onderaan dit bericht kunt checken.

Ben je benieuwd naar de volledige lijst van toegankelijkheidsopties die Forza Motorsport met zich meebrengt? Bekijk het overzicht hieronder: